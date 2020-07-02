Новак: около половины покупателей российского газа открыли счета в рублях

Окончательный список покупателей станет известен в ближайшие дни.

Около половины из 54 компаний - покупателей российского газа открыли счета в рублях для оплаты. Об этом вице-премьер России Александр Новак в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

По его словам, в число компаний входят крупные, средние и маленькие предприятия. Окончательный список покупателей станет известен в ближайшие дни. В нем будут указаны и те, кто отказался переходить на новую систему оплаты за российский газ.

Также Новак отметил, что введение оплаты за газ в рублях стало вынужденной мерой для сохранения экспортной выручки.

Ранее Новак усомнился в запуске "Северного потока - 2" в ближайшее время.

Видео: VK / Российское общество "Знание"