Вучич: Украина находится ближе всех стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз

Глава Сербии объяснил, что у Киева сейчас есть преимущество перед Белградом.

Украина в силу политической ситуации в настоящее время находится ближе Сербии и всех других стран-кандидатов к членству в Европейском союзе. Соответствующее мнение выразил в эфире местного телеканала TV Pink президент балканской республики Александр Вучич. Таким образом иностранный политик прокомментировал рабочую встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, проведенную на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе.

Мы говорили о мире на Украине, обсуждали также некоторые вопросы, связанные с европейским путем, который мы проходим, как и они. Так что мы нашли какой-то общий знаменатель. Александр Вучич, президент Сербии

Глава Сербии указал прессе на то, что сложно точно оценить перспективы вступления в ЕС отдельных стран. Однако глава государства видит политические преимущества Киева в этом вопросе. По результатам проведенного общения с украинским коллегой Александр Вучич указал в социальных сетях, что Белград рассчитывает на продолжение сотрудничества с Киевом и готов на взаимную поддержку по пути европейской интеграции.

Вучич допустил переговоры о снижении российской доли в NIS из-за санкций.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић