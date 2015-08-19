Вучич допустил переговоры о снижении российской доли в NIS из-за санкций

Глава Сербии рассказал о неготовности Белграда вводить санкции против России.

Сербский президент Александр Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли российских компаний "Газпром" и "Газпром нефть" (в сумме - 56,15 процентов) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за введения американских санкций в отношении Белграда. Соответствующее заявление сделал местный глава государства, выступая вечером в пятницу, 13 декабря, в эфире местного телеканала TV Informer. Иностранный политик уточнил, что ожидал запретов и ограничений со стороны Европейского союза еще год назад, однако "пришло не оттуда", а от Вашингтона. Речь идет о вводимых санкциях из-за того, что компания находится в "российской собственности". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии (JANAF) прекратит поставки сырья с терминала, расположенного на острове Крк. К санкциям также может присоединиться Великобритания.

США должны нам оставить некий срок, мы должны посмотреть, что там будет написано и что они подразумевают под этим. Может ли быть снижена российская доля меньше 50%, надо с ними об этом вести переговоры. Александр Вучич, президент Сербии

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Фото и видео: YouTube / Informer