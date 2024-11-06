Вучич: итоги выборов в США принесут мир или переход к третьей мировой войне

Глава Сербии оценил избирательный процесс в США.

Всеобщие выборы американского президента станут судьбоносными для всего человечества, так как они либо принесут спокойствие, либо обеспечат обществу переход к третьей мировой войне. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич, выступая в понедельник вечером, 4 ноября, в эфире местного телеканала TV Happy.

Эти выборы действительно самые важные. Возможно, это самые важные выборы в истории человечества, которые могут определить мир или войну. Это может случиться. Это необязательно, но может случиться, что эти выборы принесут мир или продолжение войны, которая может привести нас к третьей мировой войне. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что очередные всеобщие выборы на территории США запланированы на пятое ноября. За высший должностной пост в государстве сражаются кандидаты от республиканской и Демократической партий. Речь идет о Дональде Трампе, который ранее являлся 45-ым президентом США, а также действующем вице-президенте Камале Харрис.

Вучич: РФ не бомбила Сербию, в отличие от Запада.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић