Вучич: Сербия и Россия должны быстрее расширять хранилища нефти и газа

Президент Сербии рассказал о том, что скоро стране будет негде хранить энергетические запасы.

Президент Александр Вучич считает, что Сербия и Россия должны быстрее расширять и строить собственные хранилища нефти и газа на фоне существующего санкционного кризиса, исходящего от Запада. Таким мнением глава государства поделился с местными журналистами в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Когда наполним 34 тысячи тонн в Смедерево, когда наполним военное хранилище 18 тысячами тонн, плюс 7,4 тысячи тонн для авиационного топлива, когда все это заполним и оплатим, нам больше негде хранить... Александр Вучич, президент Сербии

В марте 2022 года Вучич уже заявлял прессе, что новые ограничительные антироссийские меры ЕС в отношении энергетического сектора бьют не по национальным интересам России или Евросоюза, а именно по Сербии. В Белграде считают, что европейцы оставили себе возможность на собственной территории работать с "Газпромнефтью", а также импортировать из России ресурсы. При этом третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности у граждан РФ, не смогут экспортировать и импортировать нефть.

Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными".

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