Президент Сербии рассказал, что НАТО устроило трагедию в Югославии в 1999 году.

Александр Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными" из-за проведения специальной военной операции РФ на территории Украины. Таким мнением глава государства поделился с местными журналистами в эфире Радио и телевидения Воеводины. Политик отметил, что 19 стран-участниц Североатлантического альянса поддерживали и вели бомбардировки Белграда в 1999 году.

Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция НАТО. Как это глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 24 марта власти Сербии вспоминают жертв трагедии бомбардировки Югославии. НАТО говорили, по словам Вучича, что они предотвращают в стране "новый Освенцим". В те времена такое заявление делал немецкий глава МИД Йошка Фишер. Жертвами бомбардировок стали 16 сотрудников Радио и телевидения, 82 ребенка, были и другие гражданские жертвы.

Вучич заявил о проблемах для Сербии из-за решения РФ об оплате газа в рублях.

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