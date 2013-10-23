Александр Вучич назвал обвинения Запада в адрес России "глупыми и постыдными" из-за проведения специальной военной операции РФ на территории Украины. Таким мнением глава государства поделился с местными журналистами в эфире Радио и телевидения Воеводины. Политик отметил, что 19 стран-участниц Североатлантического альянса поддерживали и вели бомбардировки Белграда в 1999 году.
Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция НАТО. Как это глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что 24 марта власти Сербии вспоминают жертв трагедии бомбардировки Югославии. НАТО говорили, по словам Вучича, что они предотвращают в стране "новый Освенцим". В те времена такое заявление делал немецкий глава МИД Йошка Фишер. Жертвами бомбардировок стали 16 сотрудников Радио и телевидения, 82 ребенка, были и другие гражданские жертвы.
Вучич заявил о проблемах для Сербии из-за решения РФ об оплате газа в рублях.
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