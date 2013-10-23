Вучич заявил о проблемах для Сербии из-за решения РФ об оплате газа в рублях

Президент Сербии объяснил, что после заявления Путина о нововведении выросла стоимость нефти и газа.

Президент Александр Вучич заявил о больших мировых проблемах для Сербии из-за решения РФ об оплате поставок природного газа в рублях. Такое заявление лидер страны сделал в эфире местного телеканала RTV Pink. Политик уточнил, что перед записью в студии увидел, что цена на нефть была 122 доллара за один баррель, а газ - подорожал на 25%.

Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич указал журналистам на то, что в список недружественных стран попали и соседние с Сербией государства, например, Венгрия. Политик высказал мнение о том, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому в отношении введения санкций. Белград беспокоится о том, что Венгрия не сможет платить за российский газ в рублях.

Путин: Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

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