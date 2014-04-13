Путин: Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Глава РФ рассказал о мерах в адрес "скомпрометированных валют".

Россия переведет расчеты за газ Европу в рубли. Такое заявление сделал глава государства на правительственном заседании. Он заметил, что Москва откажется принимать оплату от недружественных стран за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах. В частности, речь идет об американских долларах и евро.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что при этом Россия продолжит поставлять газ заказчикам в соответствии с объемами и ценами, которые предусмотрены в заключенных с ними контрактах.

Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму.

Фото и видео: Правительство России