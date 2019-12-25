Глава Крыма Сергей Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму. Такое заявление чиновник сделал на заседании местного правительства 23 марта. Он добавил, что данная мера может затронуть владельцев туристической инфраструктуры, которые поддержали киевский режим. Аксенов в текущих условиях считает такую деятельность предательством.
Мы с коллегами из ФСб работу соответствующую ведем. Простых граждан Украины этот процесс не касается. Это касается тех, кто в публичном поле ведет пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает нацистский режим.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Глава Крыма заметил, что власти полуострова совместно с ФСБ выверяют всю информация по "всем персонажам" и потенциальным объектам.
Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года.
Фото: Вконтакте / Сергей Аксенов
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