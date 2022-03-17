Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года

Глава РФ видит перспективу реализации программы и до 2030 года.

Российский президент Владимир Путин предложил продлить действие государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Такое заявление политик сделал на правительственном совещании, посвященному вопросу социально-экономического развития региона. Лидер страны уточнил, что в перспективе программу помощи можно будет продлить и до 2030 года, хотя изначальный срок ориентировался на 2025 год.

Нам еще многое предстоит сделать в расширении транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. В этой связи предлагаю продлить действие, увеличить срок ее реализации до 2027 года. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: kremlin.ru