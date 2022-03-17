Хуснуллин: основные инфраструктурные ограничения, наложенные санкциями на Крым, сняты

Вице-премьер РФ рассказал о снятии ключевых ограничений с полуострова.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что основные инфраструктурные ограничения, наложенные санкциями на Крым, к текущему моменту уже сняты. Такими сведениями чиновник поделился на правительственном совещании при президенте РФ по вопросу социально-экономическому развитию полуострова и Севастополя.

Транспортные, инженерные, инфраструктурные ограничения…они сегодня сняты, видим возможность для ускорения работы. В ответ на все санкции будем в круглосуточном режиме работать. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник объяснил коллегам, что на государственную программу развития Крыма и Севастополя из федерального бюджета чиновники будут тратить 150 млрд рублей ежегодно. Дополнительно кабинет министров выделит порядка 20 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог региона. Съезды от трассы "Таврида" к курортным населенных пунктам будут построены не позже 2024 года.

Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на льготные займы для системообразующих компаний АПК.

Фото и видео: kremlin.ru