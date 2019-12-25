Кабмин выделит свыше 26 млрд рублей на льготные займы для системообразующих компаний АПК

Михаил Мишустин рассказал о поддержке АПК.

Российское правительство выделит свыше 26 млрд рублей на займы по льготной ставке для системообразующих компаний агропромышленного комплекса страны. Такое заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства уже выделены государством.

Средства получат кредитные организации, которые сотрудничают с системообразующим агробизнесом. Займы станут выдаваться на срок до одного года, их максимальный размер не должен превышать 5 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил гражданам, что взять такие льготные оборотные кредиты можно будет при соблюдении ряда условий. В этот перечень попадает, в частности, параметр о сохранении не менее 90% рабочих мест. Льготные займы дадут отечественны системообразующим АПК общую сумму в 225 млрд рублей.

Мишустин: сложности в экономике нельзя решать, повышая цены.

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