Мишустин: сложности в экономике нельзя решать, повышая цены

Кабмин рассказал о важности импортозамещения товаров.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что сложности в экономике нельзя решать, повышая цены на товары и продукты. Такое мнение чиновник высказал во время заседания кабинета министров от 17 марта. Премьер-министр страны напомнил гражданам и коллегам о том, что лидер РФ Владимир Путин указал на необходимость роста предложения на внутреннем рынке. Это решение позитивно скажется на стабилизации стоимости товаров.

Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен…Нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В качестве примера чиновник привел лекарства и медицинские изделия. Он призвал кабмин регулярно мониторить стоимость на данные категории товаров. По словам Мишустина, в каждой отрасли есть не менее важная категория продукции. Правительство видит необходимость в успешной работе отечественных компаний и производств, так как от этого зависят успехи в вопросе импортозамещения.

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