Михаил Мишустин рассказал о том, что решение принималось в рамках Союзного государства.

Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан внутри Союзного государства. Такое заявление на правительственном заседании от 17 марта сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что данное постановление начнет действовать с полуночи 18 марта.

С 00.00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров напомнил россиянам о том, что ранее говорил об этой возможности с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Решение было согласовано совместно с Минском. Михаил Мишустин подчеркнул, что свобода передвижения населения важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества, а также развития гуманитарных контактов между братскими народами. По словам главы кабмина РФ, укрепление интеграции в рамках Союзного государства должно стать наилучшим ответом Западу на имеющий место санкционный прессинг.

Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и пенсий.

Фото и видео: Правительство России