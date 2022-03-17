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Мишустин поручил представить в кабмин параметры повышения зарплат бюджетников и пенсий

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Кабмин выполняет поручение президента о повышении размера соцвыплат.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил представить в кабинет министров параметры повышения зарплат для сотрудников бюджетной сферы, пенсий и социальных выплат. Такое поручение чиновник передал на разработку в профильное ведомство по защите труда и социальной защите, а также в министерство по финансам.

Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил на правительственном совещании с коллегами от 17 марта о то, что одно из поручений лидера страны Владимира Путина касается роста социальных выплат населению, включающих в себя пособий и пенсий, зарплаты работникам, МРОТ и прожиточный минимум.

Кабмин позволит реструктуризировать кредиты с плавающей ставкой.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, зарплата, кабмин, михаил мишустин, оплата труда, пенсии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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