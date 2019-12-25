Кабмин позволит реструктуризировать кредиты с плавающей ставкой

Михаил Мишустин рассказал о новых антикризисных мерах для граждан и компаний.

Российское правительство позволит реструктуризировать задолженности по кредитам отечественным компаниям и гражданам РФ по заемам с плавающей ставкой. Такое заявление сделал глава кабинета министров во время совещания с коллегами от 17 марта. Премьер-министр уверен в том, что риски касаются не только фирм и физических лиц, но и экономической системы страны в целом.

Многие это сделали еще в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что для поддержки таких заемщиков в российское законодательство будет внесен ряд изменений. Правки позволят реструктуризировать долг, а также облегчить платежи на период, когда параллельно ведется перенастройка товарных и логистических цепочек. Кабмин формирует антикризисные решения для создания комфортных условий бизнесу и бесперебойной работы системообразующих компаний РФ.

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Фото и видео: Правительство России