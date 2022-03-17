Минпромторг: средства бытовой химии всегда будут на полках магазинов

Виктор Евтухов заметил, что в РФ производят больше товара, чем потребляется внутри страны.

Министерство промышленности и торговли России не ждет дефицита на отечественном внутреннем рынке средств бытовой химии, так как местные компании производят ее больше, чем потребляют покупатели. Такими сведениями во время брифинга с журналистами поделился заместитель главы профильного ведомства

Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы - бытовая химия всегда будет на полках. Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ

Чиновник добавил, что российские производители закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперед. Также существуют определенные запасы сырья как минимум еще на полгода вперед. Данные товары изготавливают на территории РФ свыше 15 предприятий.

В Минпромторге опровергли сообщения о нехватке кассовых лент для чеков.

Фото и видео: Правительство России