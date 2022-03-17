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В Минпромторге опровергли сообщения о нехватке кассовых лент для чеков

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Виктор Евтухов опроверг слухи о якобы имеющейся проблеме в российских магазинах.

В российском министерстве по торговле и промышленности опровергли сообщения о нехватке кассовых лент для чеков в торговых сетях. Информацией с журналистами поделился заместитель главы профильного ведомства Виктор Евтухов. Чиновник уточнил, что правительство накануне проводило заседание при участии ретейлеров и производителей, которые ничего не сообщили о якобы существующей проблеме.

Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и с торговыми сетями, никто не заявил о том, что есть проблемы с кассовой лентой. Ее достаточно.

Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга России

Евтухов считает, что на территории РФ возможен переход на получение чека в электронном виде. Ранее пресса распространила сведения о том, что чековая лента увеличилась в цене, что сказалось на перебоях в поставках данного товара в страну.

Минпромторг отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: виктор евтухов, дефицит, кассовые ленты, минпромторг, рост цен, торговые сети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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