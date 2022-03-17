Минпромторг отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах

Виктор Евтухов заявил об отсутствии дефицита на товар в РФ.

Российское министерство промышленности и торговли отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах. Такое заявление во время брифинга перед журналистами сделал заместитель руководителя профильного ведомства Виктор Евтухов. Чиновник заметил, что отечественных запасов данного продукта достаточно, а дефицита в нем власти страны не ждут, как и перебоев в поставках.

Мы уже видим сокращение спроса, и хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и годы. Необходимо успокоиться и покупать столько, сколько необходимо для нормального образа жизни. Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ

Виктор Евтухов в качестве примера рассказал о ситуации 2020 года, когда государство фиксировало ажиотажный спрос на сахар. Тогда покупатели закупались данным товаров больше, чем в текущей обстановке. Люди также приобретали в большом количестве питание. Однако ретейлерам и производителям удалось доказать способность обеспечить население, а граждане не увидели пустых полок. Сейчас крупные компании приняли о наценке на сахар не более 5%.

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Фото и видео: Правительство России