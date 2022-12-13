Вучич: Сербия должна принимать решения самостоятельно

Президент Сербии призвал страны не вмешиваться во внутренние дела Белграда.

Сербия должна принимать решения самостоятельно, а не под давлением или указке с американской стороны, России или коллективного Запада и Евросоюза. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании местного парламента (Народной скупщины) сделал глава государства Александр Вучич. Политик отметил, что украинский вооруженный конфликт разрастается все больше и превращается в некую разновидность третьей мировой войны. В будущем эта проблема, по мнению Вучича, станет еще более тяжелой для мира.

Мы и далее должны быть страной, которая самостоятельно принимает решения, чтобы в эти решения не вмешивался никто ни с Востока, ни с Запада. Чтобы мы не ездили за мнением ни в Вашингтон, ни в Москву, ни в Брюссель. Александр Вучич, президент Сербии

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић