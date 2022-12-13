Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими

Глава Сербии назвал деятельность Приштины лицемерной.

Президент Сербии Александр Вучич сравнил "албанские власти" в Косово с украинскими политиками и президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в местном парламенте (Народной скупщине). По словам политика, Приштина пытается показать себя жертвой и "балканским вариантом" киевского режима, в то время как Белград якобы является агрессором в регионе.

Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора, который поставил под угрозу - поглядите на это лицемерие. Александр Вучич, президент Сербии

На мероприятии в качестве гостей присутствуют представители местной политической партии "Сербский список", пострадавшие в последних инцидентах косовские сербы, а также официальные представители объединения близких похищенных граждан, которые пропали без вести или погибших в Косово и Метохии.

МИД Сербии заявил, что стране было бы "некорректно" присоединяться к санкциям против РФ.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић