Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими

Президент Сербии Александр Вучич сравнил "албанские власти" в Косово с украинскими политиками и президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в местном парламенте (Народной скупщине). По словам политика, Приштина пытается показать себя жертвой и "балканским вариантом" киевского режима, в то время как Белград якобы является агрессором в регионе.
Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора, который поставил под угрозу - поглядите на это лицемерие.
Александр Вучич, президент Сербии
На мероприятии в качестве гостей присутствуют представители местной политической партии "Сербский список", пострадавшие в последних инцидентах косовские сербы, а также официальные представители объединения близких похищенных граждан, которые пропали без вести или погибших в Косово и Метохии.
МИД Сербии заявил, что стране было бы "некорректно" присоединяться к санкциям против РФ.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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