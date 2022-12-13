МИД Сербии заявил, что стране было бы "некорректно" присоединяться к санкциям против РФ

Ивица Дачич рассказал, что Москва поддерживает территориальную целостностью Сербии.

Внешнеполитическое ведомство Сербии заявило, что стране было бы "некорректно" присоединяться к западным антироссийским санкциям, так как нанесло бы вред республике по государственным и национальным интересам, сфере экономического сотрудничества. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чувушоглу сделал глава министерства по иностранным делам Ивица Дачич. Дипломат напомнил, что Москва, в частности, поддерживает Белград в вопросе непризнанного региона Косово.

Для Сербии было бы некорректно вводить санкции против России, это нанесло бы вред нашим интересам. Из-за проблем, которые у Сербии связаны с территориальной целостностью и суверенитетом, то есть с косовским вопросом, в котором Россия поддерживает Сербию на различных площадках. Ивица Дачич, глава МИД Сербии

Вучич считает, что власти непризнанного Косова добиваются конфликта между Сербией и НАТО.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu