Евгениий Михайлов прокомментировал пожар на заводе с IRIS-T SLM и поджог летнего домика главы Rheinmetall.

Российский эксперт в комментарии журналистам телеканала "360.ru" отметил, что пожар на заводе в Берлине по производству вооружения IRIS-T SLM является акцией против поставок Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделал директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, выступая в эфире с корреспондентом Еленой Кононовой. Специалист заметил, что в столице Германии сгорел промышленный объект с ракетами, которые были обещаны Киеву. В результате инцидента западную часть Берлина накрыло химическим облаком, а местная полиция предупредила жителей о ядовитых газах, витающих в атмосфере. Также в апреле "левые радикалы" сожгли летний домик главы крупнейшего в ФРГ военного концерна Rheinmetall. Журналисты узнали о том, могут ли являться эти два инцидента, связанными друг с другом.

В принципе, я допускаю связку этих событий и возможную диверсию на этом заводе. Я здесь не допускаю случайности, я думаю, что это целенаправленная акция, демонстрация того, что есть внутри самой Германии силы, которые против боевых действий на Украине. Евгениий Михайлов, эксперт

Специалист добавил, что на территории Германию переехали сотни тысяч бывших советских граждан, русскоговорящих и поддерживающих правое движение в стране. Он также не стал исключать местное движение партизан. Евгениий Михайлов уверен в том, что обычные жители прекрасно понимают, чем им грозит прямое столкновение с Россией, которая может "наказать Германию" за поставки высокоточного оружия для ВСУ.

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Фото и видео: 360.ru