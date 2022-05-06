Вучич: Германия заявила о возможном ускоренном приближении Сербии к ЕС

В Сербии оценили переговоры с чиновниками в Берлине.

Александр Вучич рассказал о том, что Германия заявила о возможном ускоренном приближении Сербии к Евросоюзу. Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге по результатам рабочей встречи с немецким министром по обороне Кристин Ламбрехт. Политик назвал общение в Берлине открытым и искренним. По мнению лидера Сербии, в ФРг показывают вовлеченность в ситуацию региона Западных Балкан.

Фразы, который произнес канцлер Шольц и госпожа Бербок, госпожа Ламбрехт о ясной европейской перспективе, возможности ускоренного присоединения - очень важные сигналы. Александр Вучич, президент Сербии

Также политик заметил, что верит в добрую волю немецких партнеров помочь Белграду на пути евроинтеграции. Глава Минобороны Германии заметила, что Белграду и Брюсселю следует разделять общие ценности ради вступления Сербии в состав Европейского содружества.

Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии.

Фото и видео: YouTube / Српска напредна странка