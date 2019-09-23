В ночь на понедельник на проспекте Славы произошла вторая драка за наделю

На этот раз обошлось без пострадавших.

Петербуржцы рассказали, что вечером 22 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошла очередная драка. Как и в прошлую пятницу очевидцы заметили группу агрессивно настроенных людей на проспекте Славы. Правоохранительные органы успели оперативно прибыть на место и "успокоить" оппонентов. Благодаря этому никого не забрали в больницу с травмами.

Местные жители успели заснять на видео, как патрульный автомобиль подъезжает к двум молодым людям, которые устроили разборки на улице.

Ранее Piter.tv писал о том, что после массовой драки на проспекте Славы возбуждено уголовное дело.

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