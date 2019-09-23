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В ночь на понедельник на проспекте Славы произошла вторая драка за наделю

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На этот раз обошлось без пострадавших.

Петербуржцы рассказали, что вечером 22 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошла очередная драка. Как и в прошлую пятницу очевидцы заметили группу агрессивно настроенных людей на проспекте Славы. Правоохранительные органы успели оперативно прибыть на место и "успокоить" оппонентов. Благодаря этому никого не забрали в больницу с травмами. 

Местные жители успели заснять на видео, как патрульный автомобиль подъезжает к двум молодым людям, которые устроили разборки на улице.

Ранее Piter.tv писал о том, что после массовой драки на проспекте Славы возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Вконтакте ДТП и ЧП по СПб Неизданное
 

Теги: драка, проспект славы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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