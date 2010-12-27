После массовой драки на проспекте Славы возбуждено уголовное дело

В массовой потасовке приняло участие 16 человек.

После массовой драки на проспекте Славы в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО. Двоих участников потасовки подозревают в нанесении телесных травм оппонентам. В данный момент мужчины задержаны.

Напомним, что конфликт случился 21 сентября в районе пяти часов утра у дома 43/49. Очевидцы рассказали, что услышали крики и звуки борьбы на пересечении с Бухарестской улицей, вблизи станции метро "Проспект Славы". Между двумя группами возник спор на бытовой почве и впоследствии перерос в массовую драку, в которой принимало участие 16 человек. Шесть человек были госпитализированы с легкими травмами.

Ранее мы писали о смертельной аварии на Московском шоссе, где автомобиль сбил двух пешеходов.

Фото: Piter.TV