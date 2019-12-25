Генпрокурор штата Миссисипи готовит иск против КНР за сокрытие информации о коронавирусе.

Второй штат США подаст иск на Китай из-за коронавируса. Об этом сообщил генеральный прокурор американского штата Миссисипи Линн Фитч. Она обвиняет власти КНР в сокрытии информации об угрозе распространения COVID-19. Ранее аналогичное заявление подал представитель штата Миссури.

Генпрокурор уверена, что политика Китая нанесла ущерб жителям штата. Пострадали заболевшие, умершие и те граждане, которые лишились работы. Фитч заметила, что собирается добиться справедливого решения в суде. Она призывает представителей Конгресса поддержать иск против Китая.

Напомним, что 21 апреля генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против Китая. Он требует страну компенсировать "огромные человеческие потери, страдания и экономические потрясения". Представитель прокуратуры уверен, что правительство КНР солгало мировой общественности об опасности инфекции, а также о "заразной природе" коронавируса, заставило молчать свидетелей и не остановило дальнейшее распространение болезни.

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