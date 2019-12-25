Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Они считают, что КНР заставляло молчать тех, кто высказывал жалобы.

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за начала эпидемии коронавируса. Официальное заявление об этом сделал генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.

По его мнению, Китай лгал всему миру об опасности и заразности новой коронавирусной инфекции. При этом КНР заставляло молчать тех, кто высказывал жалобы.

Правительство Китая не сделало ничего, чтобы остановить распространение болезни. Эрик Шмитт, генеральный прокурор штата Миссури

По его мнению, руководство КНР должно быть привлечено к ответственности. Шмитт утверждает, что Китай допустил передачу вируса от человека к человеку, что вызвало многомиллионную пандемию. При этом, по его информации, в КНР уничтожались научные исследования по новому вирусу.

Эрик Шмитт отмечает, что Китай не сдерживал эпидемию коронавируса. Он привёл в пример Ухань, где случилась вспышка COVID-19. Первого января 2020 года оттуда в другие города уехало 175 тысяч человек.

Ранее Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса.