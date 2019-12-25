Второй корабль ВМС США направился в Черное море

Эсминец Thomas Hudner идет в акваторию региона.

Второй корабль Военно-морских сил США направился в Черное море. Об этом в официальном Twitter-аккаунте сообщили представители Шестого государственного флота. Военные уточнили, что говорят об эсминце Thomas Hudner.

Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. пресс-служба Шестого флота США

Напомним, что ранее российский Национальный центр управления обороной заявил что 19 марта в акваторию Черного моря зашел крейсер ВМС США Monterey. Военные Черноморского флота наблюдают за действиями иностранцев в акватории. В США заметили, что регулярно проводят операции в Черном море в рамках обеспечения защиты своих союзников по альянсу.

Крейсер ВМС США "Монтерей" зашел в акваторию Черного моря.

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet