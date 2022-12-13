Второй день подряд "Выборгскую" закрывают на вход из-за увеличения пассажиропотока

Ограничение временное.В 08:50 станция начала работать в обычном режиме.

Станцию метро "Выборгская" закрыли из-за увеличения пассажиропотока. Информация об этом появилась в tg-канале городской подземки в 08:40. Накануне станцию закрывали примерно в это же время.

В 8:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Пресс-служба городского метрополитена

Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями "Лесная" и "Площадь Ленина".

В 08:56 станция "Выборгскую" вновь открыли на вход. Станция работает в обычном режиме.

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Фото: Piter.tv