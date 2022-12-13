В Кобрино неизвестные подожгли могилы

Пламя охватило 18 надгробий и четыре склепа.

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленников, которые устроили пожар на кладбище. Инцидент произошел в Кобрино накануне, 2 мая.

По информации Piter.tv, ранним утром около Церкви Успения Пресвятой Богородицы пламя охватило 18 надгробий, четыре склепа и скамейки около могил. Храм не пострадал.

На место случившегося прибыли правоохранители и пожарные. Возгорание ликвидировали.

Добавим, что территория кладбища не ограждена. Никто его не охраняет.

Правоохранители завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv