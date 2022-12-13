В Кобрино неизвестные подожгли могилы

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленников, которые устроили пожар на кладбище. Инцидент произошел в Кобрино накануне, 2 мая.
По информации Piter.tv, ранним утром около Церкви Успения Пресвятой Богородицы пламя охватило 18 надгробий, четыре склепа и скамейки около могил. Храм не пострадал.
На место случившегося прибыли правоохранители и пожарные. Возгорание ликвидировали.
Добавим, что территория кладбища не ограждена. Никто его не охраняет.
Правоохранители завели уголовное дело.
Ранее на Piter.tv: в Лужском районе неизвестные подожгли дачный дом.
Фото: Piter.tv
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