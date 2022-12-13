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В Кобрино неизвестные подожгли могилы
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В Кобрино неизвестные подожгли могилы

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Пламя охватило 18 надгробий и четыре склепа.

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленников, которые устроили пожар на кладбище. Инцидент произошел в Кобрино накануне, 2 мая. 

По информации Piter.tv, ранним утром около Церкви Успения Пресвятой Богородицы пламя охватило 18 надгробий, четыре склепа и скамейки около могил. Храм не пострадал.

На место случившегося прибыли правоохранители и пожарные. Возгорание ликвидировали. 

Добавим, что территория кладбища не ограждена. Никто его не охраняет.

Правоохранители завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Лужском районе неизвестные подожгли дачный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: кобрино, поджог могил, пожар на кладбище, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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