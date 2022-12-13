В Лужском районе неизвестные подожгли дачный дом

В Лужском районе Ленобласти неизвестные подожгли дом 60-летнего пенсионера. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам мужчины, в период с 16 по 26 апреля в Заклинском сельском поселении у деревни Заплотье сожгли его дом. Правоохранителями был обнаружен полностью выгоревший одноэтажный деревянный дачный дом. Участок и строение были не электрифицированы.
Возбуждено уголовное дело по факту поджога.
Накануне во Всеволожском районе Ленинградской области произошел сильный пожар на Покровской дороге.
Фото: Piter.tv
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