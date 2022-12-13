В Новосаратовке горят бытовки и два автокрана

Всё началось с открытого горения досок.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел сильный пожар на Покровской дороге. Подробности сообщили в администрации региона.

Сегодня в 15:00 поступило сообщение о сильном пожаре в деревне Новосаратовка. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. Предварительно, горят открытым огнём доски, огонь также распространился на четыре бытовки, два автокрана, строительный мусор. Также есть задымление в близлежащем ангаре с запчастями.

Проводится разведка. Из горящих бытовок спасены три человека.

Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку после масштабного пожара на бывшем мясокомбинате "Самсон".

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП