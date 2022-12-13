Станцию метро "Выборгская" временно закрыли на вход

Ограничение связано с увеличением пассажиропотока.

Сегодня утром, 2 мая, станцию метро "Выборгская" закрыли на вход из-за большого количества пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

В 8:35 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина". Пресс-служба метрополитена

В ГКУ "Организатор перевозок" пассажирам предложили пользоваться общественным транспортом. Так, от станции метро "Площадь Ленина" курсируют автобусы №№ 86, 267. Около станции метро "Лесная" останавливаются трамваи №№ 20 и 61. Кроме того, можно воспользоваться автобусами №№ 251, 267. До "Петроградской" можно добраться на автобусе № 230.

Ранее на Piter.tv: перед судом предстанет водитель автобуса, зажавший дверьми 86-летнего петербуржца.

Фото: Piter.tv