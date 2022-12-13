Пенсионер получил тяжкий вред здоровью.

Перед судом предстанет водитель автобуса, зажавший дверьми 86-летнего петербуржца. Об этом рассказали в прокуратуре Московского района Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 15 августа 2021 года 46-летний водитель автобуса МАЗ, не убедившись в безопасности, начал движение от остановки общественного транспорта у дома 108 по Витебскому проспекту. В этот момент 86-летний мужчина ещё выходил из салона, но двери автобуса уже закрылись и транспорт тронулся. Пенсионер упал на асфальт. В результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)