В Ленобласти проведут встречи с родителями мобилизованных 28 сентября

На вопросы родственников ответят представители районных военкоматов и администраций.

Вечером в среду, 28 сентября, родственники мобилизованных во всех районах Ленинградской области встретятся с представителями местных военкоматов и администраций, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания.

В беседе с родными будут обсуждены все детали, связанные с мобилизацией – от необходимых условий и критериев до хозяйственно-бытового обеспечения ленинградцев в ходе прохождения воинской службы.

Напомним, что накануне Дрозденко призвал устранить нарушения правил мобилизации.

Ранее мы сообщили о том, что таможенники в Пулково получили списки с именами тех, кто подлежит мобилизации.

Фото: Telehram / Админка Ленобласти