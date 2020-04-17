Фонтанка: таможенники в Пулково получили списки с именами тех, кто подлежит мобилизации

Информация появилась около часа назад.

Пограничники в петербургском аэропорту Пулково получили от военных комиссариатов списки лиц, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщила "Фонтанка". Двумя часами ранее никаких ограничений не было.

По данным издания, тех, кто есть в списке, не пускают за рубеж через КПП. Мужчин отправляют в военкоматы, при этом задержаний и насильной передачи нет.

Ряд оппозиционных СМИ накануне писал о том, что вскоре границу России для мужчин могут закрыть. Пока эта информация не получила официального подтверждения.

Ранее Piter.tv собрал, что известно о мобилизации.

Фото: Piter.tv