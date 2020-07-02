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Встреча велосипедистов с медведем в горах попала на видео

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Животное испугалось неожиданного восклика спортсмена.

Встреча велосипедистов с медведем в горах попала на видео. Об этом сообщили журналисты из USA Today. Они сослались на очевидца событий по имени Джесс Меламеда. Спортсмен поехал кататься вместе с тремя друзьями. Во время своего путешествия они встретили на тропе дикого зверя. Инцидент произошел 30 июня на территории канадского байк-парка  Сан-Пикс в провинции Британская Колумбия. 

Я чуть не сбил его! Я думал, это был маленький сурок или что-то вроде этого

Джесс Меламед, очевидец

Встреча с медведем попала на видеозапись. На кадрах видно, что лесное животное выбегает на дорогу после того, как на месте недавно проехал велосипедист. Зверь оказывается прямо перед оператором. Животное испугалось и быстро скрылось в траве. Автор ролика извинился перед хозяином леса.

На Камчатке медведь растерзал рыбака.

Видео: Youtube/Jesse Melamed

Теги: велосипедист, горы, медведь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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