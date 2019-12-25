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На Камчатке медведь растерзал рыбака
Сегодня, 9:03
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На Камчатке медведь растерзал рыбака

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С рваными ранами почти по всему телу мужчину доставили в больницу.

В Камчатском крае медведь растерзал рыбака.

ЧП произошло 1 июля в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе "13-й кордон", сообщает Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Медведь напал на мужчину ловившего рыбу с берега. Из лап дикого животного мужчину еле отбили другие рыбаки. С тяжелыми травмами спины, рук, ног пострадавшего доставили в больницу.

Медведя-убийцу ищут. Когда он будет найден, животное будет отстрелено.

 

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Фото:pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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