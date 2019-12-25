На Сахалине медведь покусал ноги мужчине, спасавшегося на дереве

Медведя нашли и застрелили.

На Сахалине мужчина встретил в лесу медведя и залез на дерево, чтобы спастись.

РИА "Сахалин-Курилы" сообщает, что накануне днем, 28 июня, на мужчину напал дикий медведь. ЧП произошло возле заброшенного аэродрома в селе Леонидово. Мужчина шел по лесу по грунтовой дороге и встретил медведя, который лакомился отходами. Косолапый посчитал, что человек угрожает его добыче и напал на него. Мужчина успел залезть на дерево и позвонил в службу спасения. Мужчина спасся, но медведь все-таки смог покусать ноги человеку, после чего убежал.

Медведя спустя несколько часов нашли и застрелили. Как выяснилось, он был прикормлен. Мужчина после оказания помощи отправлен домой для амбулаторного лечения.

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Фото:pixabay.com​​​​​​​