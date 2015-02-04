Появление малышей леопарда на видео - редкое явление.

Встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем попала на видео. Об этом сообщили представители национального парка "Земля леопарда", расположенного в Приморском крае. Специалисты обнаружили уникальные кадры с фотоловушек. На ролике видно, как самка с тремя дикими котятами встречают неопознанного зверя. Инцидент произошел в тот момент, когда леопарды отдыхали на возвышенности. Неожиданно мать заметила какое-то движение, что заставило ее отойти от детенышей. Те в свою очередь припали к земле.

Котята не выглядят испуганными - они не отводят взгляда от происходящего и стараются уловить каждую деталь. Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу - оленя или косулю - и отправилась на охоту. пресс-служба национального парка

Видеофиксация котят дальневосточного леопарда - редкое явление из-за осторожности матерей-леопардов. Самки стараются не приводить малышей к общеизвестным звериным тропам, на которых установлена большая часть фиксирующих устройств.

Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками.

Фото и видео: Instagram/amurleo_land

