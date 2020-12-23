Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность

В "Земле леопарда" нашли камеру, с которой поиграли детеныши амурского тигра.

Тигрята в приморском национальном парке проверили фотоловушку на прочность. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Ученые из "Земли леопарда" получили ролик, в котором детеныши диких животных играют с аппаратом, который они сорвали с дерева.

На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры "шалуны" таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные "посягательства" животных на государственное имущество редки сообщение нацпарка "Земля леопарда"

Эксперты добавили, что на этот раз им удалось не потерять камеру. Устройство в пяти метрах от дерева обнаружил сотрудник нацпарка Виктор Сторожук. По словам специалиста, ремешок крепления оказался разорванным, но сама фотоловушка продолжает работать. Ремонту подлежит только датчик движения.

Свидание тигра Амура попало на видео.

Фото: Pixabay.com