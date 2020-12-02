Фотоловушки в заказниках ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров

В кадр попала тигрица Светлая с двумя детенышами.

Фотоловушки в заказниках ЕАО "Дичун" и "Журавлиный", а также охранной зоне заповедника "Бастак" запечатлели жизнь "президентских" тигров. Ролик опубликован на сайте Центра "Амурский тигр". Эксперты уточнили, что в кадре оказалась тигрица Светлой и ее детеныши, однако тигр Борис пропал из поля зрения.

У Светлой, что называется, тревожная пора — еще месяц-два и ее дети уже станут самостоятельными, и пойдут каждый по своему пути. Разумеется, мы достоверное не знаем, что в связи с этим чувствует тигрица-мать, но одно можно сказать точно: за тигрят ей не стыдно — упитанные, красивые, как говорится "кровь с молоком" Сергей Арамилев, гендиректор Центра "Амурский тигр"

Эксперт уточнил, что Бориса фотоловушка могла не зафиксировать, так как ему пришлось сократить "свой участок", чтобы передать часть территории молодым самцам. Сейчас на территории ЕАО насчитывается порядка 20 особей, включая тигрят.

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Видео: Youtube/Центр "Амурский тигр"