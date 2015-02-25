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Водитель в Приморье снял на видео редких амурских тигров

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Тигренок вышел прямо к самой проезжей части, но потом огляделся и побежал обратно к семье.

Автомобилист снял на телефон семейство тигров на севере Приморского края. Самка с выводком гуляла около дороги.

Тигренок вышел прямо к самой проезжей части, но потом огляделся и побежал обратно к семье. На видео можно заметить тигрицу и ее двух тигрят. Водитель дождался, пока хищники уйдут в лес, а после этого уехал.

Видеоролик собрал более семи тысяч просмотров в Instagram в первые часы после публикации.

В конце января водитель разозлил амурского тигра, так как гонялся за ним, чтобы снять на видео.

Видео: Instagram/amurtigercenter

Теги: амурские тигры, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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