Сейчас устанавливается личность шофера, снимавшего ролик с дикими животными.

Водитель разозлил амурского тигра. По данным центра "Амурский тигр", которые размещены в Instagram-аккаунте, автомобилист намеренно гонялся за диким зверем. Свой "подвиг" он снимал на мобильное устройство. В настоящее время устанавливается личность шофера, а также то, где и когда снят ролик.

Ну что, поедем, того догоним? Удалось заснять, нет? Пусть нас мамка простит, что мы ее детей беспокоим. Вот он, бежит! водитель

Тигр сначала убегал от автомобилиста, а затем начинает бросаться на капот транспортного средства. Затем водитель решает оставить лесных зверей в покое. Тигрица вместе с двумя детенышами уходит из кадра. Специалисты заявили, что ни при каких обстоятельствах не следует так относиться к любому дикому животному. Такое поведение воспринимается ими как атака, поэтому звери решают себя защищать. Это может обернуться трагедией для обеих сторон.

Тигр загнал россиян в придорожное кафе.

Видео: Insta / amurtigercenter