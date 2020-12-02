Хищник вышел к людям в Хабаровском крае и попытался напасть на собаку.

Тигр загнал россиян в придорожное кафе. Видеозапись с инцидентом опубликована в социальных сетях. Местные жители рассказали, что дикий зверь вышел к людям в Хабаровском крае. Заведение, рядом с которым бродил хищник, находится около лесной территории. Животное предприняло попытку атаковать собаку, но та смогла убежать.

Скопище мусора привлекает беспризорных собак, а они привлекли тигра...С администрацией кафе проведена воспитательная беседа, обозначены причины произошедшего Сергей Арамилев, директор центра "Амурский тигр" в комментарии КП

Очевидец событий рассказал, что понял, что тигр подозрительно на него смотрит. Мужчина попытался испугать животное подачей звукового сигнала автомобиля. Однако у него не получилось. Находившиеся на улице люди успели укрыться в кафе.

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Видео: Instagram / deita.ru

