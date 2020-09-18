Лесной гость проведет зиму в центре реабилитации животных.

В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой. Об этом в собственном Instagram-канале сообщили представители МРОО Центр "Тигр". Они рассказали, что дикое животное в течение трех дней проживает вместе с сотрудниками реабилитационного центра. Гималайский медвежонок пришел за людьми из леса. Житель города Спасск-Дальний решил впустить гостя в свой дачный домик. Свое решение мужчина объяснил тем, что "питомец" не проявлял агрессии.

В итоге "гость" провёл на даче у людей три дня. В домике он играл с детьми, а ночевал на веранде. Кормили его супами, конфетами и печеньем... Хорошо, что маленькая медведица провела всего три дня в гостях у людей представитель центра "Тигр"

Сейчас медвежонком занимаются специалисты. Они взяли малыша на "передержку" на зиму. Весной, после пробуждения, эксперты оценят поведение зверя по отношению к человеку. По данным специалистов, медведи, проведя без контакта с человеком зиму, дичали, а поэтому могли благополучно вернуться в естественную среду обитания.

В Петропавловске-Камчатском медведь выбежал к школе и детскому саду.

Видео: Instagram / ria_novosti