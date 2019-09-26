В Петропавловске-Камчатском медведь выбежал к школе и детскому саду

В Петропавловске-Камчатском дикий медведь держит в страхе местных жителей.
Сегодня утром, 17 сентября, в одном из районов Петропавловска-Камчатского жители заметили медведя, который бегал около школы и детского сада. Вызванные на место охотоведы не обнаружили животное.
Сообщается, что этот медведь появился около 8 сентября и появляется в разных районах города. Найти и поймать его пока не удалось.
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Фото: ВК, Новости Камчатки | ИА "41"
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