В Петропавловске-Камчатском медведь выбежал к школе и детскому саду

Выехавшие на место охотоведы не нашли животное.

В Петропавловске-Камчатском дикий медведь держит в страхе местных жителей.

Сегодня утром, 17 сентября, в одном из районов Петропавловска-Камчатского жители заметили медведя, который бегал около школы и детского сада. Вызванные на место охотоведы не обнаружили животное.

Сообщается, что этот медведь появился около 8 сентября и появляется в разных районах города. Найти и поймать его пока не удалось.

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Фото: ВК, Новости Камчатки | ИА "41"