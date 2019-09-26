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В Петропавловске-Камчатском медведь выбежал к школе и детскому саду
Сегодня, 11:55
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MShaffter

В Петропавловске-Камчатском медведь выбежал к школе и детскому саду

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Выехавшие на место охотоведы не нашли животное.

В Петропавловске-Камчатском дикий медведь держит в страхе местных жителей.

Сегодня утром, 17 сентября, в одном из районов Петропавловска-Камчатского жители заметили медведя, который бегал около школы и детского сада. Вызванные на место охотоведы не обнаружили животное.

Сообщается, что этот медведь появился около 8 сентября и появляется в разных районах города. Найти и поймать его пока не удалось.

Сегодня ранее:Под Екатеринбургом автомобиль насмерть сбил медведя

Фото: ВК, Новости Камчатки | ИА "41"

Теги: камчатские новости, медведи, новости кампчатки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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