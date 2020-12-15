В Приморье Амур встретился с "невестой" Уссури.

Свидание тигра Амура попало на видео. Камеры видеонаблюдения в сафари-парке Приморского края зафиксировали дикое животное, которое прославилось дружбой с козлом Тимуром. Стало известно, что у тигра появилась "подружка" по имени Уссури. на кадрах видно, что Уссури несколько раз бьет лапой Амура, после чего они начинают тереться друг о друга мордами.

В парке уточнили, что тигры живут порознь. Они увиделись в одном вольере только 9 февраля. Уссури считается молодой тигрицей. Она родилась 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка. Ее специально привезли в Приморье в качестве невесты для Амура. В 2016 году у пары хищников родился Шерхан. Уссури отказалась кормить тигренка, который погиб спустя пять дней. Еще одного малыша удалось спасти.

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Видео: safaripark25.ru