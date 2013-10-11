Преступники успели убить в лесу изюбря.

Тигр помог поймать браконьеров в российском регионе. Об этом сообщается на официальном сайте Приморского края. Известно, что 4 февраля чиновники нашли в лесу автомобиль, в котором лежали чехлы от огнестрельного оружия. Инспекторы прошли по следам, которые оставили преступники. Оказалось, что двое местных жителей охотились на диких животных. В момент обнаружения они разделывали тушу изюбря. После этого мужчин задержали.

Что касается тигра, из-за которого "конфликтная" группа оказалась на этой территории, специалисты установили, что он ведет себя хорошо, держится на расстоянии около 10 километров от ближайшего населенного пункта в месте с высокой плотностью кабана и собаками больше не интересуется Алексей Суровый, глава управления охраны объектов животного мира по региону

Чиновник уточнил, что если против браконьеров будет возбуждено уголовное дело, то их может ждать штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Наказание может быть ужесточено, если следователи докажут факт незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору.

Водитель разозлил амурского тигра.

Фото – КГБУ "Дирекция по охране животного мира и ООПТ"

